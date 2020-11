EU-ministrar står saman mot terror

utenriks

– Vi står saman om å forsvare mangfaldet og rettsstaten. Vi vil kjempe mot ekstremisme uansett kva form ho tek, seier Tysklands innanriksminister Horst Seehofer, som var med på å leie eit videomøte fredag.

Der gjekk ministrane saman om ei fyldig fråsegn om kampen mot terror i lys av angrepa i Frankrike og Wien nyleg. Referansar til islam og migrasjon frå tidlege utkast var fjerna eller tona kraftig ned i den teksten som vart vedteken.

Integrering av migrantar er omtalte i ein bolk om sosialt samhald, og drapet på ein fransk lærar blir beskriven som eit islamistangrep, men elles er det inga direkte omtale. Religionsfridom er vigd to avsnitt, der det òg blir poengtert at ekstremisme vil bli slått hardt ned på. Ekstremisme blir òg omtalt fleire andre stader i fråsegna, som noko som ikkje er knytt til religion.

– Forvridd verdsbilete

– Religion er ingen trussel. Terroristar er derimot ein trussel. Og terroristar kan basere sitt forvridde verdsbilete både på ekstrem islamisme og på høgreekstremisme – og begge delar må kjempast mot, understreka innanrikskommissær Ylva Johansson overfor nyheitsbyrået TT før møtet.

Ho er òg skeptisk til ein mogleg EU-organisert imamutdanning, slik EU-president Charles Michel har teke til orde for.

– Eg har litt vanskeleg for å sjå for meg at det skal vere ei EU-oppgåve å utdanne religiøse leiarar. Men i forslaget til fråsegn blir det uttrykt støtte til at ein gir utdanning i medlemslanda, seier ho.

Møtet skulle eigentleg handla om forslaget ho har lagt fram til ny migrasjonspakt, men dei seinaste angrepa har sett terror øvst på dagsordenen.

Varslar antiterrorplan

Både ministrane og Johansson tek til orde for meir samarbeid på tvers av landegrensene for å kjempe mot terror. Samarbeid blir òg eit nøkkelord i antiterrorstrategien ho skal leggje fram i desember.

– Sjølv om vi står mykje betre rusta i dag enn for fem år sidan, er det framleis mykje som må gjerast. Det gjeld ikkje minst samarbeid mellom medlemslanda. Vi må styrkje Europol og sikre at vi har effektive verktøy på nettet for å oppdage og møte truslar, seier ho.

Ho minte om at ministrane møtest på femårsdagen for angrepa i Paris, som kosta 130 menneske livet.

– Det har dessverre vore mange fleire angrep sidan den gong. Dette er angrep på våre felles europeiske verdiar og rettar. Vi må stå saman, slik vi gjorde for fem år sidan, seier ho.

Grenser og nett

I fråsegna seier ministrane òg at dei vil jobbe for å styrkje vernet av EUs yttergrense og utføre systematisk kontroll av alle som kjem til unionen.

– Dersom situasjonen krev det, kan medlemslanda i unntakstilfelle òg innføre mellombels indre grensekontroll i tråd med Schengen-avtalen, skriv ministrane.

Dei vil òg sluttføre arbeidet med eit lovforslag om rask fjerning av terrorpropaganda på nettet, helst innan ein time. Det arbeidet skal etter planen avsluttast innan årsskiftet.

(©NPK)