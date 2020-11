FN ber om humanitær tilgang i Etiopia

utenriks

FN-talsmann Stephane Dujarric sa torsdag at FNs humanitære koordinator Catherine Sozi diskuterer «umiddelbar og uhindra humanitær tilgang» med den etiopiske regjeringa.

– Vi ber òg om trygg reiseveg for sivile som søker tryggleik og assistanse, og om ein garanti for tryggleiken til alle hjelpearbeidarar, sa han.

Meir enn 11.000 menneske har flykta over grensa til nabolandet Sudan sidan statsminister Abiy Ahmeds regjering førre veke innleidde ein offensiv mot Folkefronten for frigjering av Tigray (TPLF), som styrer Tigray-regionen.

Regionen har lenge vore på kollisjonskurs med regjeringa i Addis Abeba og statsminister Abiy, som i fjor vart tildelt Nobels fredspris.

Tenestepersonar seier hundrevis er drepne, og analytikarar åtvarar om at konflikten kan føre til ein langvarig og blodig borgarkrig i Afrikas nest mest folkerike land.

FN anslår at meir enn to millionar menneske har behov for humanitær hjelp i Tigray.

(©NPK)