Haaretz: Pompeo på omstridd besøk til israelsk busetjing

Busetjingane blir sett på som ulovlege av stort sett heile verdssamfunnet, og FN har vedteke fleire resolusjonar mot at Israel har bygd busetjingar for eigne borgarar på okkupert jord. Det blir òg meldt at Pompeo skal besøkje dei okkuperte Golanhøgdene ved grensa til Syria.

Statsministeren til palestinarane, Mohammad Shtayyeh, uttalte fredag at Pompeos besøk vil bidra til å legitimere busetjingane og at det dannar ein farleg presedens som bryt folkeretten.

At Pompeo vil besøkje okkupert territorium, er ikkje stadfesta av utanriksdepartementet, som berre har oppgitt at Pompeo skal besøkje Israel og møte statsminister Benjamin Netanyahu.

USAs ambassade i Israel har nekta å kommentere besøket.

Omstridd vingard

Ifølgje avisa Haaretz skal Pompeo besøkje ein vingard som i fjor var gjenstand for eit søksmål i EU-domstolen. Då vart det fastslått at produkta frå vingarden må merkast med at dei er produserte i ei busetjing, ikkje berre i Israel. Rettsavgjerda skapte raseri i Israel og vart kritisert av USA.

Vingarden han skal besøkje, Psagot, laga seinare ein etikett med Pompeos namn som takk for støtta, ifølgje Haaretz og nettstaden Axios.

Israel har prøvd å anke rettsavgjerda, utan hell.

Pompeos Israel-besøk inngår i ein rundtur til både Midtausten og Europa, som han legg ut på frå fredag. Turen går òg til Frankrike, Tyrkia, Georgia, Qatar, Saudi-Arabia og Dei sameinte arabiske emirata.

Turen blir innleidd samtidig som president Donald Trump framleis ikkje har erkjent nederlag i presidentvalet. Trump-administrasjonen har likevel framleis makt til å setje i verk utanrikspolitikken sin fram til påtroppande president Joe Biden etter planen tek over Det kvite hus 20. januar.

Pompeos ambisjonar

Ein av USAs tidlegare diplomatar i Midtausten, Aaron David Miller, skriv på Twitter at Pompeos besøk verken handlar om Trump eller Netanyahus politikk.

– Det handlar om Pompeo og 2024, skriv han og fastslår at besøket inneber at Pompeo held fram kursen sin mot å bli «USAs verste utanriksminister nokosinne».

Den republikanske utanriksministeren har gjort lite for å skjule at han ønskjer seg eit høgare embete i valet om fire år. Mange gonger har han òg passa på å understreke si støtte til Israel, noko som er svært viktig for dei av kjerneveljarane til partiet som har evangelisk kristen bakgrunn.

Det bur om lag 450.000 israelske busetjarar på Vestbreidda, som har vore okkupert sidan Seksdagarskrigen i 1967. Talet på palestinske innbyggjarar er 2,8 millionar, og territoriet er heilt avgjerande for ein framtidig palestinsk stat.

