Internasjonal studie stadfestar at kombipiller reduserer risikoen for hjarteinfarkt betydeleg

utenriks

Pilla kombinerer fire kolesterol- og blodtrykksmedisinar, og når ho blir teken med ein låg dose aspirin, reduserer den risikoen for hjarteinfarkt, slag og hjarterelaterte dødsfall med ein tredel, viser den internasjonale studien.

Den vart lagt fram for den amerikanske hjarteforeininga fredag, og blir publisert i New England Journal of Medicine.

Studien blir venta å føre til auka bruk av såkalla polypiller, som forskarar i fleire tiår har meint kan vere løysinga på problemet med hjartesjukdom, som er den viktigaste årsaka til død i verda.

