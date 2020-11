Microsoft: Russiske og nordkoreanske hackarar angrip koronavaksineselskap

utenriks

Dataangrepa stammar frå russiske og nordkoreanske hackarar med statleg støtte, ifølgje teknologiganten.

I eit blogginnlegg fredag skriv selskapet at dei fleste angrepa var mislukka, utan å utdjupe kor mange som lukkast, eller kor alvorlege desse tryggingsbrota var.

Kinesiske hackarar har òg prøvd å angripe vaksineselskap, noko amerikanske styresmakter gjekk ut med i juli.

Dei fleste måla for angrepa var direkte involvert i utvikling av vaksinar og behandlingar for covid-19. Microsoft namngav dei ikkje, men seier dei fleste måla hadde vaksinekandidatar i ulike fasar av klinisk utprøving. Måla skal ha lege i land som Canada, Frankrike, India, Sør-Korea og USA.

Ein av dei statleg støtta hackargruppene skal vere Fancy Bear, ei gruppe russiske militæragentar som allereie har vorte namngitt i slike inntrengingsforsøk av Storbritannias nasjonale cybersikkerheitssenter.

Den nordkoreanske gruppa Lazarus og ei gruppe Microsoft kallar Cerium skal òg vere involverte.

Innbrotsforsøka gjekk som oftast ut på at ein prøvde å stele innloggingsinformasjonen til personar som jobba i dei ramma organisasjonane. Lazarus Group gav seg ut for å vere eit rekrutteringsselskap, medan Cerium laga e-postar som gav inntrykk av å stamme frå Verdshelseorganisasjonen (WHO).

