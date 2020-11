Minst fire soldatar drepne i Kabul

utenriks

Ytterlegare fem soldatar vart såra i sjølvmordsangrepet, som skjedde fredag, skriv TOLO.

Angrepet var retta mot ein kontrollpost ved innfartsvegen til Kabul vest i den afghanske hovudstaden, ifølgje Tariq Arian, talsmann for innanriksdepartementet.

Førebels har ingen meldt at dei tek ansvar for angrepet, men regjeringa mistenkjer at Taliban står bak, sjølv om fredsforhandlingar går føre seg mellom Taliban og regjeringa i Qatar.

Vald og kaos har auka i Afghanistan dei siste månadene. Mellom anna vart minst 22 personar, dei fleste studentar, nyleg drepne i eit terrorangrep mot universitetet i Kabul.

