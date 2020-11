Paris minnest offera for terrorangrepa i 2015

utenriks

Det blir halde fleire minneseremoniar i samband med årsdagen. Frankrikes statsminister Jean Castex og Paris-ordførar Anne Hidalgo deltok fredag morgon på ei minnestund utanfor Stade de France, som var eitt av fleire åstader der terroren ramma for fem år sidan.

Til saman 130 menneske vart drepne og fleire hundre såra då ei rekkje væpna menn slo til i koordinerte angrep på seks ulike stader i Paris om kvelden 13. november 2015.

Det verste angrepet var retta mot utestaden Bataclan, der 90 menneske vart drepne på ein konsert med det amerikanske bandet Eagles of Death Metal. Andre angrep same kveld var retta mot fleire restaurantar og serveringsstader i byen.

Alle gjerningsmennene med unntak av éin, Salah Abdeslam, vart drepne eller sprengde seg i lufta under aksjonen, som ekstremistgruppa IS tok på seg ansvaret for.

