Rekordvekst i EU-økonomien

utenriks

Ifølgje EUs statistikkbyrå Eurostat er det ikkje registrert ein så markant oppgang sidan dei byrja å samle inn desse tala i 1995.

Oppturen kjem etter at BNP fall med 11,4 prosent i EU det førre kvartalet. I eurosona var nedgangen 11,8 prosent i eit kvartal prega av nedstenging og reiserestriksjonar som følgje av koronapandemien.

Trass oppgangen viser Eurostats anslag at BNP er 4,3 prosent lågare i unionen enn i same kvartal i fjor. I dei 19 eurolanda er økonomien 4,4 prosent mindre enn for eit år sidan.

Sysselsetjinga auka med 0,9 prosent i både heile EU og i eurosona i tredje kvartal.

(©NPK)