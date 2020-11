Største smittehopp i Sør-Korea på ti veker

utenriks

Det er den sjette dagen på rad at landet registrerer meir enn 100 nye smittetilfelle.

Auken har komme etter at regjeringa mjukna opp smitteverntiltaka for å avgrense skadeverknadene av pandemien på økonomien.

Dermed har stader som blir rekna som høgrisiko for smittespreiing, som nattklubbar og karaokebarer, kunna halde dørene opne. Statsminister Chung Sye-kyun sa fredag at spreiinga kan gjere at regjeringa må vurdere å stramme til igjen.

Meir enn 120 av dei nye tilfella kjem frå hovudstaden Seoul og det omkringliggjande området, der smitten har spreidd seg fleire stader, mellom anna i sjukehus, sjukeheimar, kyrkjer, skular og på restaurantar.

Det blir fredag innført bøter på opptil 100.000 won, tilsvarande litt i overkant av 800 kroner, for ikkje å bruke munnbind på offentleg transport og på ei rekkje offentlege plassar.

Det gjeld til dømes sjukehus, sjukeheimar, apotek, nattklubbar, karaokebarar og ved alle samlingar med meir enn 500 menneske.

Folk må òg bruke munnbind på kafear og restaurantar når dei ikkje et eller drikk.

(©NPK)