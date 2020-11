Sveitsisk fotograf frifunne for å ha medverka til vald under protestane i Hongkong

utenriks

Like etter at sveitsaren stengde døra til JP Morgans regionale hovudkontor i oktober i fjor, vart mannen som ville inn, angripen av ein maskert demokrati-tilhengjar.

Ein videofilm viser korleis Marc Progin (75) stengjer døra berre sekund før valdshendinga. Videoen vart lagd ut på nettet og skapte sterke reaksjonar blant fastlandskinesarar.

Påtalemakta i Hongkong argumenterte med at Progin hadde stengt døra med vilje midt i ein krangel mellom fastlandskinesaren og demokrati-tilhengjarar og at han dermed la til rette for angrepet.

