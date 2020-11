Tysk minister skulda for plagiat

utenriks

Freie Universität Berlin har gått gjennom Giffeys doktorgradsavhandling frå 2010, som handla om politikken til EU-kommisjonen. Ho har tidlegare uttalt at ho ville gå av dersom doktorgraden vart trekt tilbake, og universitetet gav i første omgang berre ei åtvaring.

Førre veke uttalte universitetet at dei ville vurdere den avgjerda på ny. Giffey blir venta å stille som ordførarkandidat i Berlin for det sosialdemokratiske partiet SPD i 2021, og kunngjorde fredag at ho vil slutte å bruke doktortittelen for å hindre at saka øydelegg meir for familien, arbeidet hennar, og partiet.

Doktorgradar blir verdsette særleg høgt i Tyskland, og fleire politikarar har fått karrierane sine øydelagt då det vart oppdaga juks. I 2011 gjekk forsvarsminister Karl-Theodor zu Guttenberg av då det vart oppdaga at store delar av doktorgradsavhandlinga var plagiert. To år seinare gjekk utdanningsminister Annette Schavan av då universitetet trekte tilbake doktorgraden hennar.

(©NPK)