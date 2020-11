HRW: Biden må gjeninnføre forbodet mot landminer

utenriks

USA bør straks slutte seg til minekonvensjonen, oppmoda HRW i samband med framlegginga av årets landminerapport torsdag.

– Dei fleste land har omfamna landmineforbodet i over to tiår, likevel prøver Trump-administrasjonen å klamre seg til desse våpena for alltid, seier Steve Goose, som leier Den internasjonale kampanjen mot landminer (ICBL). Han er òg administrerande direktør i våpendivisjonen i HRW.

Gjeninnførte landminer

Då Barack Obama var president i USA, innførte han i 2014 eit forbod mot bruk av landminer. Unntaket var i forsvarsbruk i Sør-Korea.

31. januar 2020 oppheva president Donald Trump forbodet. Forsvarsdepartementet meinte at landminer var eit «nødvendig verktøy», sjølv om USA sist brukte antipersonellminer i 1992 og ikkje har produsert slike sidan 1997.

Biden kritisk

– Påtroppande president Biden bør reversere den noverande politikken og slutte seg til det breitt støtta landmineforbodet, seier Goose.

Han har truleg grunn til å vere optimistisk sidan Joe Biden i februar beskreiv Trumps landminepolitikk som unødvendig frå eit militært perspektiv.

Den påtroppande presidenten kalla Trumps avgjerd for endå ei uforsvarleg handling som vil setje fleire sivile liv i fare.

Biden sa at han raskt ville gjere om Trumps avgjerd.

Over 2.000 drepne i 2019

I årets rapport over landminesituasjonen i verda – Landmine Monitor 2020 – kjem det fram at 5.554 menneske vart drepne eller såra av landminer og andre krigseksplosiv i fjor.

Av dei vart rundt 2.200 menneske drepne og rundt 3.400 lemlesta.

Det er femte året på rad med så høge tal. Det kjem hovudsakleg av heimelaga miner, som forårsaka om lag ein tredel av dødsfalla i 2019.

Totalt 164 land har slutta seg til traktaten som forbyr landminer, inkludert heile Nato utanom USA.

Gjennom minekonvensjonen har medlemslanda rydda over 55 millionar landminer. I 2019 vart meir enn 123.000 miner rydda og øydelagde.

(©NPK)