Putin fekk det som han ville i konflikten om Nagorno-Karabakh

utenriks

Avtalen er eit hardt tilbakeslag for Armenia og dei armenske separatistane, som har kontrollert enklaven og områda rundt sidan førre våpenkvile i 1994.

Den har òg gjort det tydeleg for Armenia at militæralliansen som landet har inngått med Russland, er lite verd.

Aserbajdsjan, som starta opptrappinga for seks veker sidan med sikte på å ta tilbake territoriet, ser på si side på avtalen som ein stor siger. Den inneber at landet no overtek kontrollen over delar av både Nagorno-Karabakh og områda rundt.

Store ringverknader

Men ifølgje analytikarar er den ein endå større siger for Russland og president Vladimir Putin, som for få veker sidan såg ut til å ha komme i ein uløyseleg spagat. Det kom av at konflikten stod mellom to land som begge er tidlegare Sovjet-republikkar som Russland ønskjer å pleie eit godt forhold til og øve innverknad over.

Avtalen vil ifølgje ekspertar ha store ringverknader, ikkje berre for Armenia og Aserbajdsjan, men for resten av Kaukasus og også område utanfor regionen, mellom anna ved at Tyrkia, Aserbajdsjans fremste støttespelar, har fått eit sterkare fotfeste i Kaukasus.

Ekspertar peikar på fem ulike årsaker til kvifor avtalen blir rekna som eit stort vendepunkt i maktforholda i regionen, både når det gjeld Aserbajdsjan, Armenia, Russland, Tyrkia og Vesten.

Aserbajdsjanske sigrar

Nagorno-Karabakh er ein region dominert av etniske armenarar, som reiv seg laus frå aserbajdsjansk kontroll i ein fleire år lang krig etter Sovjetunionens samanbrot.

President Ilham Alijev har aldri skjult ønsket sitt om å ta tilbake kontrollen over enklaven, og avtalen som vart mekla fram av Putin, formaliserer retten landet har på viktige område som aserbajdsjanske styrkar har teke sidan slutten av september, ikkje minst byen Sjusja.

– Det er ein framgang som både er symbolsk og strategisk viktig, seier Emmanuel Dreyfus ved Institutt for strategisk forsking ved l'Ecole Militaire i Paris (IRSEM).

Han påpeikar at sjølv om Aserbajdsjan ikkje gjenvann kontrollen over heile Nagorno-Karabakh, heller ikkje den viktigaste byen Stepanakert, så vil innbyggjarar som har vorte fordrivne under krigen, ikkje kunne vende tilbake til heimstadene sine.

– Aserbajdsjanarane fekk ikkje alt dei ønskt seg, det er sjeldan tilfelle i krig, men dei tok den nest største byen, seier Dreyfus, som meiner at avtalen inneber at det ikkje blir noko gjenopptaking av konflikten på kort eller mellomlang sikt.

Armenske tap

Utfallet er ein katastrofe for Armenia. Men statsminister Nikol Pasjinjan meinte at det ikkje fanst noko alternativ, og at befolkninga ikkje ville vore villig til å ofre det som måtte til for å innkassere ein militær siger.

Han opplever no å bli møtt med raseri og krav om avgang på heimebane.

Aserbajdsjan har no teke ein vesentleg del av enklaven, viss utbrytarstatus aldri vart anerkjend av styresmaktene i Jerevan. Armenias medlemskap i forsvarsalliansen CSTO, der fire andre tidlegare Sovjet-republikkar òg er med, førte ikkje til at Russland kom armenarane til hjelp, noko som truleg blir opplevd som eit svik i Jerevan.

Aleksandr Gabuev ved Carnegie-senteret i Moskva meiner at avtalen anten kan svekkje eller ta knekken på Pasjinjans regjering. Men Armenia hadde få realistiske alternativ, understrekar han.

Russland får nytt fotfeste

Analytikarar såg først på kampane om Nagorno-Karabakh som ei svært uønskt utvikling for Russland. Konflikten kom på toppen av masseprotestane mot Kviterusslands president Aleksandr Lukasjenko og like etter forgiftinga av den russiske opposisjonspolitikaren Aleksej Navalnyj, som førte til eit diplomatisk tilbakeslag i forholdet til EU.

Men den militære konfrontasjonen enda med at Russland no sender 2.000 fredsbevarande styrkar til ein region som russarane har sett på som sin eigen interessesfære heilt tilbake til tsar-tida.

– Som overalt i den postsovjetiske regionen var det Russland som hadde overtaket når det gjaldt handteringa av krisa, seier Dreyfus.

Dei russiske soldatane skal etter planen bli ståande i minst fem år. Det betyr at Russland no kan skryte av å ha soldatar i alle dei tre tidlegare sovjetrepublikkane i Kaukasus. Frå før av står det russiske soldatar i dei to georgiske utbrytarregionane Sør-Ossetia og Abkhasia.

Meir tyrkisk innverknad

Tyrkia er ikkje offisielt ein part i avtalen, men den vart utarbeidd etter grundige telefonsamtalar mellom russiske og tyrkiske tenestemenn, mellom dei ein samtale mellom Putin og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Tyrkias klare støtte til Aserbajdsjan, som mellom anna innebar tyrkiske dronar og utplassering av syriske leigesoldatar, har ført til sterke spenningar mellom Tyrkia og andre Nato-land, ikkje minst Frankrike.

No kan likevel Erdogan sole seg i glansen av å ha hjelpt Aserbajdsjan til siger, og endå ein gong har han vist at Tyrkia og Russland kan løyse problem saman, utan vestleg hjelp, slik dei òg har gjort i Syria.

Avtalen seier ikkje noko om utplassering av tyrkiske fredsbevarande styrkar, sjølv om tyrkiske tenestemenn har antyda at det kan vere aktuelt.

– Resultatet av konflikten og Tyrkias konstante politiske haldning i si støtte til Aserbajdsjan, for ikkje å nemne rolla til tyrkiskproduserte dronar, viser at Tyrkia er i ferd med å bli sterkare i Kaukasus, seier den politiske analytikaren Ali Bakeer i Ankara.

Vesten er marginalisert

Frankrike og USA sit saman med Russland i den såkalla Minskgruppa, som i mange år har prøvd å finne ei diplomatisk løysing på konflikten om Nagorno-Karabakh.

Men dei siste vekene hadde amerikanarane meir enn nok med presidentvalet, medan Frankrike vart skulda av Tyrkia for å ha teke Armenias side. Dermed enda det med at vestleg diplomati ikkje hadde nokon påverknad på konflikten.

I staden var det fritt fram for Putin å skåre diplomatiske poeng.

– Det som er veldig viktig for Kreml, er den reduserte rolla til Vesten, som i hovudsak var sjølvpåført ved mangel på fokus og jamleg oppfølging under president Donald Trump, seier Gabuev.

(©NPK)