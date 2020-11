Danmark forlengjer fristen for avliving av mink

utenriks

Den såkalla «tempobonusen», inneber at minkoppdrettarar får pengar for å raskt avlive dyra sine, blir forlengd i tre dagar til 19. november, opplyser Miljø- og matdepartementet.

I starten av november vart det kjent at eit mutert koronavirus hadde byrja å spreie seg hos mink i Danmark. Regjeringa beordra at all mink i landet måtte avlivast for å stanse spreiinga. Det gjeld sjuke så vel som friske dyr.

Det blir framleis forhandla om lovgrunnlaget i ordninga, og den må vere på plass før pengane kan utbetalast, men beløpa i ordninga blir ikkje endra på.

I sju kommunar i Nord-Jylland får bøndene 30 danske kroner per mink, medan det i resten av landet blir utbetalt 20 kroner per dyr som blir avliva innan 19. november.

Danmark er den største produsenten i verda av minkpels. Mellom 1.100 og 1.200 gardar sysselset rundt 6.000 personar i landet.

