utenriks

Problema byrja kort tid etter at handelen for veka starta. Det har ikkje komme ei konkret forklaring på kva som gjekk gale, men feilen oppstod under ei systemoppdatering. Oppdateringa har vore planlagd i nesten eit år og skulle setjast i verk måndag.

Den underliggjande årsaka er identifisert, seier selskapet som driv børsen, og beklagar det som hende.

Det er ikkje noko som tyder på at det er snakk om eit dataangrep.

