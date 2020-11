Etter fire magre år med Trump håpar Afrika på betre tider med Biden

utenriks

Afrikanske analytikarar tviler på at det vil skje mirakel under ein ny amerikansk president, men det er i det minste eit håp om at forholdet blir meir respektfullt.

Nelson Mandela Foundation er blant dei få som har uttrykt håp om at forholdet vil bli betre etter Trumps nederlag.

– Vi feirar det faktumet at vi ikkje treng å sjå på at han undergrev demokratiske institusjonar. No byrjar den kjempestore oppgåva det er å snu politikken til Trump-administrasjonen med rasisme, framandfrykt og afrofobi, uttaler stiftelsen.

Nedsetjande retorikk

Trump har ikkje gjort noko godt inntrykk på afrikanarar gjennom fire år ved makta.

Mindre enn eit år etter at han flytta inn i Det kvite hus, hylla han helsevesenet i Namibia frå FNs talarstol. Problemet var at han kalla landet «Nambia» i staden for Namibia, noko som ikkje gjekk upåakta hen.

Få månader seinare omtalte han Haiti og afrikanske land for dritland (shithole countries) under eit lukka møte i Det kvite hus, noko som vakte sterke reaksjonar verda over.

Og i boka til Trumps tidlegare advokat, Michael Cohen, blir det hevda at Trump ved eit høve sa: «Fuck Mandela. Han var ingen leiar».

Mange spurde seg òg om det var tilfeldig at Rex Tillerson fekk sparken som utanriksminister akkurat medan han var på ei rundreise i Afrika i 2018. Sjølv sette Trump aldri føtene sine i Afrika.

Låg interesse for USA

Mange har vore misnøgde både med Trumps manglande respekt og innstrammingane hans i innvandringspolitikken, seier analytikaren Ousmane Sene, leiar for West African Research Centre i Senegal.

– Det er openbert når ein ser på kor lite interesse afrikanske medium har vist for USA i denne perioden, seier han.

Påtroppande president Joe Biden har lova å reversere mykje av Trumps politikk når det gjeld asyl- og innvandringspolitikk. I tillegg er han langt meir oppteken av å vere ein moralsk vaktar når det blir gjort menneskerettsbrot i andre delar av verda.

Då nigerianske tryggingsstyrkar nyleg skaut mot demonstrantar i den største byen i landet Lagos, og ifølgje Amnesty drap tolv personar, var Biden tidlegare ute med å fordømme hendinga enn utanriksdepartementet.

– Dette viser korleis Washington har mista kontakten og har vorte passiv i tilnærminga si til Nigeria, seier analytikaren Matthew Page til AFP.

Terrorkamp med franskmennene

Under Trump har USA stort sett konsentrert seg om å kjempe mot terrorisme og dessutan amerikanske bistandsprosjekt. Politikk, diplomati og økonomiske reformer har vorte sett på sidelinja.

– Fire tapte år, seier den senegalesiske analytikaren Rene Lake og peikar på at dei internasjonale relasjonane i perioden først og fremst har vore prega av handel med Kina.

USA har på si side sørgt for å avslutte tidlegare tryggingsavtalar med Ghana, Niger og Senegal.

Amerikanske soldatar har samtidig gitt franske styrkar det som blir omtalt som «vesentleg støtte» i kampen mot jihadist-opprørarar i Sahel-regionen, viser professor Pape Malick Ba ved universitetet Cheikh Anta Diop i Senegal til.

Han meiner at Trump aldri fekk på plass nokon særskilt strategi i forholdet til Afrika, noko som har gjort han mindre populær enn forgjengarane Barack Obama og George W. Bush.

Skuffa over Obama

Men sjølv om ein Biden-administrasjon er venta å leggje meir press på mellom anna Nigerias regjering for å få ho til å respektere menneskerettane, blir det neppe store endringar, meiner Nigerias tidlegare ambassadør til USA, George Obiozor.

I eit intervju med den nigerianske nyheitskanalen Arise peikar han på at forholdet mellom USA og Afrika heller ikkje vart særleg betre under Obama, sjølv om han var den første svarte presidenten i USA og faren hans var frå Kenya.

– Forventningane om eit betre forhold mellom Afrika og USA etter Joe Bidens siger vil ende i desillusjon og skuffelse, spår Obiozor.

Samtidig er det venta at Biden vil prøve å dempe den diplomatiske spenninga som er skapt rundt omkring i verda medan Trump har vore president, ikkje minst når det gjeld det internasjonale klima- og helsesamarbeidet.

Ny bananrepublikk?

Så langt har likevel Trump nekta å erkjenne nederlag i valet, og det rår framleis uvisse om kva som vil skje fram til Biden skal flytte inn i Det kvite hus 20. januar.

Enkelte kommentatorar har sarkastisk vist til at Trump ikkje fungerer som det beste dømet for Afrikas unge demokrati, og at det no er USA som har fått status som «bananrepublikk» – ei nemning som har vorte brukt av Trumps eigen son.

Samtidig er det fare for at åtferda til Trump kan oppmuntre afrikanske leiarar som helst ikkje vil følgje demokratiske spelereglar, seier menneskerettsaktivisten Jean Bosco Manga frå Tsjad.

– Som Nelson Mandela ofte pleidde å seie, ein god leiar veit når det er på tide å gi seg, seier han.

(©NPK)