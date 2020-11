utenriks

– Vi lever i ei tid der vi vert hardt prøvde. Det kjem til å bli verre. Gjer plikta di og ta din del av ansvaret for å stanse smittespreiinga, sa Löfven då han innleidde pressekonferansen på måndag.

Han gjentok bodskapen to gonger før han kunngjorde at Sverige no forbyr alle samkomme på over åtte personar.

Han grunngav forbodet med at råda som styresmaktene oppmodar til, ikkje lenger blir etterlevde på same måte som i vårast.

(©NPK)