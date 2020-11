Nær ni millionar danske mink er avliva

utenriks

Innan ein byrja med avlivingane, var det om lag 10,3 millionar mink på slike farmar. Fødevarestyrelsen vil ikkje fortelje kor mange mink som er avliva på farmar som ikkje fell innanfor desse kategoriane.

Til saman var det omtrent 14 millionar mink i Danmark før avlivingane byrja.

Den såkalla tempobonusen, som inneber at oppdrettarar får pengar for å raskt avlive dyra sine, vart søndag forlengd til 19. november.

I starten av november vart det kjend at eit mutert koronavirus hadde byrja å spreie seg blant mink i Danmark. Regjeringa beordra at all mink i landet måtte avlivast for å stanse spreiinga. Det gjeld sjuke så vel som friske dyr.

Danmark er den største produsenten i verda av minkpels. Mellom 1.100 og 1.200 gardar sysselset rundt 6.000 personar i landet.

