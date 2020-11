Orkanen Iota nærmar seg land

utenriks

Orkanen er berekna til å bli ein kategori 4-orkan, ifølgje det amerikanske National Hurricane Center. Folk har vorte evakuert i Nicaragua og Honduras der orkanen er venta å treffe land seint måndag.

Det er målt vedvarande vindstyrke på meir enn 55 meter per sekund tidleg måndag.

Det same området vart treft hardt av orkanen Eta for berre to veker sidan. Minst 120 personar døydde som følgje av kategori 4-orkanen.

Innbyggjarar er bekymra for at heimane deira ikkje toler ein orkan til. Jorda er allereie metta med vatn, og dei fryktar at manglande evne til å ta unna store nedbørsmengder kan føre til flaum og jordskred.

Iota er den 30. orkanen som blir namngitt denne orkansesongen i Atlanterhavet, noko som er rekord i eit ekstraordinært orkanår. Det har ført til auka fokus på klimaendringar. Klimaendringar fører til våtare, sterkare og meir øydeleggjande orkanar, ifølgje forskarar.

