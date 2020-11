Siger til EU-vennleg presidentkandidat i Moldova

utenriks

Med 99 prosent av stemmene talde opp, har Sandu fått 56 prosent av stemmene. Sittande president, prorussiske Igor Dodon, har fått 43 prosent av stemmene, viser førebelse resultat.

Den tidlegare sovjetrepublikken Moldova ligg mellom EU-landet Romania og Ukraina, og har lenge vore delt i spørsmålet om landet burde knyte tettare band til EU eller halde på lojaliteten til Russland.

48 år gamle Sandu gjekk til val på å kjempe mot korrupsjon og føre landet nærare EU. President Dodon (45) har på si side vende seg til Moskva for støtte medan Moldova har vore nær økonomisk kollaps dei siste åra. Landet er eitt av dei fattigaste i Europa.

Vallokala stengde klokka 20 norsk tid. I første valomgang for to veker sidan fekk Sandu 36 prosent av stemmene, mot 33 prosent til Dodon. Dei to konkurrerte òg mot kvarandre i presidentvalet 2016.

