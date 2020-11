Ytterlegare to svenske regionar får skjerpa koronaråd

utenriks

Det er no berre éin svensk region som ikkje blir omfatta av råda, Jämtland Härjedalen.

I Sverige elles blir folk oppmoda til å avstå frå unødvendige reiser, ikkje besøkje miljø innandørs, som butikkar og museum, unngå fysisk kontakt med alle utanom eige hushald og unngå møte, konsertar og andre framsyningar.

I Gävleborg, som ligg ved austkysten nord for Uppsala, seier smittevernlegen Lars Wesslén at dei har teke eit visst omsyn til restaurantar og kollektivtrafikk for å unngå at livet blir endå hardare for desse bransjane.

(©NPK)