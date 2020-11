Aserbajdsjans presidentpar på triumfferd

utenriks

Bileta av president Ilham Alijev og kona Mehriban Alijeva, som også er visepresident, er tekne i Jebrail og Fizuli, område som var del av utbrytarrepublikken Nagorno-Karabakh.

Ein seks veker lang krig og ein nesten 30 år gammal konflikt har enda i ein våpenkvileavtale, som blir sett på som ein stor siger i Aserbajdsjan. Landet fekk igjen kontroll over området som mellom anna kan skilte med ei bru som var del av den historiske handelsruta silkevegen.

Presidentparet vart teke imot av jublande menneske under besøket måndag.

– Aserbajdsjan er eit sameina land, erklærte Alijev.

Separatistane har kontrollert området sidan 1990-talet. Presidenten skulda Armenia for å ha rasert byen Jebrail, men kunngjorde at aserbajdsjanarar no vil vende tilbake for å bu der.

Våpenkvileavtalen er eit stort nederlag for Armenia og dei etniske armenarane som bur i utbrytarrepublikken. Fleire armenarar har brunne husa sine og reist. Mange har dei siste dagane vore på «avskjedsbesøk» til eit historisk kloster, Dadivank, før også dette hamna i aserbajdsjanske hender.

