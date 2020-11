Den manglande responsen på klimakrisa kjem av vilje, ikkje evne, ifølgje Røde Kors

utenriks

– Covid-19 har demonstrert at menneskja har evne til å sjå og handtere ei global krise, understrekar Røde Kors i den årlege «World Disaster Report» tysdag.

– Ein fann dei nødvendige midla, sjølv om dei ikkje umiddelbart verka tilgjengelege, og tok eineståande og raske grep for å respondere på krisa, heiter det.

Har råd til tilpassing

Rapporten understrekar òg at prislappen for å handtere klimakrisa er langt mindre enn kva verda så langt har brukt på koronapandemien.

Rapporten anslår at verda må punge ut med rundt 500 milliardar kroner for å tilpasse seg og avgrense dei negative konsekvensane av klimaforandringane.

Så langt har koronapandemien kosta verda rundt 200 gonger dette beløpet, ifølgje rapporten. Og Helsedirektoratet anslo i ein mai-rapport at berre for Noreg vil koronakrisa koste rundt 184 milliardar kroner, dersom regjeringa vel ein strategi der smittespreiinga blir slått ned til ein vaksine er på plass.

Rammar millionar

Raude Kors-rapporten, som årleg blir gitt ut av Det internasjonale forbundet for Røde Kors og Røde Halvmåne (IFRC), understrekar òg at sjølv om koronakrisa har stått i sentrum for merksemda i verda i år, er klimakrisa ikkje noko mindre viktig.

Medan pandemien har rasa, har rundt 50 millionar menneske vorte ramma av klimakatastrofar. I fjor var dette talet nesten 100 millionar. Katastrofane inkluderer mellom anna tørke, ekstreme stormar, flaum, skogbrannar, varmebølgjer og jordras.

– Vi kan godt vere opptekne med pandemien, men det har aldri hasta meir med å handle, slår rapporten fast.

Fleire katastrofar

Talet på naturkatastrofar har dei siste åra òg auka betrakteleg, ifølgje ein studie frå FNs kontor for krisereduksjon (UNDRR) publisert i oktober. Den viste at det dei siste 20 åra er det registrert over 7.300 katastrofar. Dette er 3.100 fleire enn i åra frå 1980 og til 1999.

– Dette beviser tydeleg at i ei verd der den globale temperaturen i 2019 var 1,1 grad høgare enn den førindustrielle tidsalderen, blir følgjene stadig hyppigare ekstremvêr, konkluderer studien.

Rammeverka er på plass

Kriserapporten kjem òg med nokre klare oppmodingar. Særleg etterlyser han meir investeringar i berekraftig teknologi som gjer at samfunna kan tilpasse seg klimaforandringane på lang sikt. I tillegg må verdssamfunnet gjere meir for å verne dei fattigaste og mest sårbare gruppene, som ofte er hardast ramma av naturkatastrofar.

Og mange av rammeverka som trengst for effektiv handling, er ifølgje rapporten allereie på plass. Den trekkjer særleg fram FNs 17 berekraftsmål, Parisavtalen og FNs klimakonvensjon (UNFCCC), og dessutan det globale Sendai-rammeverket for katastrofeførebygging.

– Klimakrisa er ei større utfordring for menneskja enn koronaviruset. Det er ei krise som bokstaveleg talt truar evna vår til å overleve i det lange løp, konkluderer rapporten.

