Sesongarbeidarane vil framleis måtte halde seg isolerte frå resten av samfunnet og danne kohortar slik at dei berre har kontakt med ei avgrensa gruppe kollegaer. Dei vil òg måtte forlate England innan nyttår.

Gardar i England er avhengige av hjelp frå rundt 5.500 sesongarbeidarar for å slakte kalkunane som tradisjonelt blir etne som julemiddag i landet. Storbritannia har krav om to vekers karantene for alle nykomne frå raude land, men desse sesongarbeidarane skal no få unntak.

