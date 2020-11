utenriks

Den etiopiske regjeringa har sett i gang ein militæroffensiv mot Tigray-folkets frigjeringsfront (TPLF).

No åtvarar FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) om situasjonen for dei sivile.

– Ei fullskala humanitær krise er i ferd med å utfalde seg, sa Babar Baloch, talsperson for FN-organisasjonen, på ein pressekonferanse tysdag.

Han seier 4.000 menneske dagleg flyktar over grensa til nabolandet Sudan.

(©NPK)