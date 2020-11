Fauci har enno ikkje vore i kontakt med Biden

utenriks

Fauci har førebels ikkje vore i kontakt med påtroppande president Joe Biden.

– Om ikkje ein har ei ordna maktoverføring, kan ein ikkje optimalisere den innsatsen som blir no gjord, sa Fauci til CNN tysdag.

Fauci meiner viktige diskusjonstema under maktoverføringa, er storleiken på lagera av medisinsk utstyr, mellom dei verneutstyr, og dessutan korleis sjølve vaksineprogrammet skal fungere.

Måndag åtvara Biden om at folk kom til å døy viss ikkje han fekk tilgang til informasjon om innsatsen mot pandemien. Donald Trump nektar framleis for at han har tapt valet, og gått til fleire søksmål for å få snudd valresultatet.

(©NPK)