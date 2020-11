Fleire land avlivar fjørfe grunna fugleinfluensa

utenriks

Hundrevis av høns vart avliva på Korsika i Frankrike etter at viruset vart oppdaga i eit hagesenter. Frankrike har allereie beordra at fjørfefarmar set opp hønsenetting for å hindre at fuglane får kontakt med villfugl som spreier sjukdommen.

Utbrotet i Danmark betyr òg at dansk eksport av egg og fjørfe til land utanfor EU må stansast i minst tre månader. I tillegg vil Fødevarestyrelsen etablere ei sone på rundt tre kilometer rundt den ramma garden, der alt fjørfe blir underlagt restriksjonar.

Fugleinfluensaviruset H5N8 har spreidd seg i Vest-Europa dei siste månadene etter utbrot i Russland og Kasakhstan i sommar. Belgia valde laurdag å setje alle sine fjørfe og privateigde fuglar i karantene, både for å verne landbruket og dei mange duelofta som avlar brevduer til bruk i konkurransar. Det vart oppdaga H5N8-smitte blant fuglar på eit reservat i landet tidlegare i veka.

Det er òg funne tilfelle av viruset i Nederland, Tyskland, Irland og England. Tidlegare i månaden måtte Nederland avlive meir enn 200.000 fuglar.

Fugleinfluensa utgjer ingen fare for menneske, men kan vere svært farleg for landbruket.

(©NPK)