Johnson i trøbbel etter katastrofe-kommentar om skotsk sjølvstyre

utenriks

Kommentarane skal ha komme i eit nettmøte med konservative parlamentarikarar frå Nord-England måndag. Både opposisjonspartiet Labour og dei skotske nasjonalistane i SNP har kritisert den britiske statsministeren for fråsegna, melder BBC.

Samfunnsminister Robert Jenrick prøver å komme sjefen til unnsetning ved å seie at Johnson «alltid har støtta sjølvstyret».

– Veldig farleg

– Det han meiner, og som eg må seie meg samd i, er at sjølvstyret i Skottland har lagt til rette for auka separatisme og nasjonalisme i form av SNP, og at det prøver å bryte opp unionen, seier Jenrick på frukost-TV.

– Alle som til liks med statsministeren elskar Storbritannia, ønskjer å halde landet samla og meiner dette er veldig, veldig farleg og eit skuffande utfall vi må kjempe mot, seier ministeren.

Drew Henry frå SNP seier Johnsons kommentarar «understrekar forakta Johnson og skotske toryar har for det skotske folket».

– Det dei seier er i praksis at «det er greitt for skottane å ha sjølvstyre, så lenge dei stemmer på det (...) partiet vi vil», seier Henry til BBC.

Folkeavstemming

Skottland, Wales og Nord-Irland fekk delvis sjølvstyre på slutten av 1990-talet, medan regjeringa i London framleis bestemmer over forsvar, utanrikspolitikk og det meste av skattesystemet. Skottland hadde allereie sitt eige skulesystem og rettsvesen.

I 2014 stemde 55,3 prosent av skottane mot lausriving. Brexit, som eit fleirtal av skottane stemde mot, gjer at mange ønskjer ei ny folkeavstemming om sjølvstende.

(©NPK)