Orkanen Iota har treft Nicaragua

– Den sterke orkanen Iota er allereie over land. Akkurat no er senteret til orkanen ved Hauloverkysten ved Karibihavet, opplyser Marcio Baca, leiar ved Nicaraguas institutt for landsstudium (Ineter).

For knappe to veker sidan førte orkanen Eta til enorme øydeleggingar i store delar av Mellom-Amerika.

Massive nedbørsmengder frå Eta har etterlate jorda i Nicaragua og nabolandet Honduras metta med vatn, og det blir frykta at manglande evne til å ta unna store nedbørsmengder kan føre til flaum og jordskred.

Styresmaktene fryktar at Iota vil ramme dei same områda som vart treft av Eta, og mange vart evakuerte frå lågtliggjande område i grenseområdet mellom Nicaragua og Honduras.

Iota styrkte seg til ein ekstremt farleg kategori 5-orkan måndag, men USAs nasjonale orkansenter opplyser at han har svekt seg noko og no er rekna som ein kategori 4-orkan med ein maksimal vindstyrke på 250 kilometer i timen.

Senteret av orkanen trefte kysten av Nicaragua om lag 45 kilometer sør for byen Puerto Cabezas, også kjent som Bilwi.

