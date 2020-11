Republikansk minister i Georgia under hardt press frå Trump-tilhengjarar

utenriks

Raffensperger, som sjølv er republikanar, er vorte kalla «RINO» (Republican in name only) av presidenten på Twitter. Georgias to senatorar David Perdue og Kelly Loeffler meiner han ikkje har greidd å levere ærlege og opne val. Utan bevis for skuldinga si har dei to bede han om å gå av umiddelbart.

Perdue og Loeffler stilte begge til val, men må begge no ut i ein andre valomgang i januar, sidan dei ikkje oppnådde 50 prosent av stemmene.

Knapp Biden-siger

Den republikanske senatoren Lindsey Graham blir skulda til og med for å ha prøvd å påverke han direkte. Raffensperger seier Graham spurde han om han har makt til å forkaste visse førehandsstemmer. Raffensperger tolka spørsmålet som ei oppmoding til å annullere visse stemmesetlar som er gitt frå seg på lovleg vis, opplyser Raffensperger sjølv til Washington Post.

I intervjuet seier han òg at han opplever auka press frå partifellar i Republikanarane som håpar at omteljinga i Georgia vil føre til at Joe Biden likevel ikkje vinn delstaten. Biden fekk om lag 14.000 stemmer fleire enn Donald Trump.

Graham: -Tåpeleg

Raffensperger kjem med fråsegna samtidig som valfunksjonærar over heile Georgia jobbar med å telje kvar einaste stemmesetel for hand sidan Biden vann med så knapp margin.

Sist gong ein presidentkandidat frå Demokratane vann i Georgia, var då Bill Clinton vann i 1992.

Graham sjølv seier at han under samtalen med Raffensperger prøvde å finne ut korleis «desse signatur-tinga fungerer». Han seier òg at Raffensperger var god på å forklare han korleis dei verifiserer underskrifter.

Raffenspergers tolking om at han antyda at lovleg avlagde stemmer burde bli forkasta, beskriv han som «tåpeleg».

Signaturar blir sjekka

I Georgia må veljarar signere ein konvolutt når dei leverer inn ein førehandsstemme. Valfunksjonærane har plikt til å sikre at underskrifta er den same som på søknaden om å levere førehandsstemme og som i valregisteret.

Lindsey Graham skal òg ha spurt Raffensperger om politiske haldningar kan ha ført til at valfunksjonærar har godkjent stemmesetlar med signaturar som ikkje stemmer overeins med dei andre signaturane.

(©NPK)