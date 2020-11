Saudi-Arabia opnar for oljekutt

utenriks

– Vi må vere klare til å justere vilkåra i avtalen vår om det trengst. Fleksibilitet og proaktivitet må framleis vere rettesnora for forhandlingane våre i dag, og i framtida, uttalte den saudiarabiske energiministeren prins Abdulaziz bin Salman i ein tale før kartellet skal møtast.

Opec+ består av OPEC-landa og allierte statar som Russland. Akkurat no held kartellet seg til ein avtale frå april om store produksjonskutt, for å forhindre eit prisfall likt det ein såg i mars, då koronapandemien og nedstengingar verda over førte til at etterspurnaden etter olje rasa.

