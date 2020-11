Slik reagerte Obama då han fekk fredsprisen

utenriks

I den nye boka si «Et lovet land» skriv den tidlegare amerikanske presidenten at han vart vekt av sentralbordet i Det kvite hus i sekstida om morgonen 9. oktober 2009.

Det var Obamas pressesekretær Robert Gibbs som var på tråden.

«Det var sjelden noen fra staben ringte så tidlig, så jeg stivnet til. Var det terrorangrep? En naturkatastrofe?» skriv Obama.

«Du er blitt tildelt Nobels fredspris», sa Gibbs.

«Hva mener du?» spurde Obama.

«Det ble kunngjort for noen minutter siden», sa Gibbs.

«For hva da?» spurde Obama.

Ei veksande kløft

I boka, som blir gitt ut på norsk av Cappelen Damm, fortel Obama åpenhjertig om dei blanda kjenslene han hadde ved å få prisen.

Då han møtte pressekorpset i Rosehagen, sa presidenten at han ikkje syntest han fortente prisen, og at han meinte han burde delast med andre rundt om i verda som streva for rettferd, fred og menneskeleg verdigheit.

«På vei tilbake til Det ovale kontor ba jeg Katie sette på vent gratulantene som hadde begynt å ringe, og brukte noen minutter på å tenke over den voksende kløften mellom forventningene til og realitetene i min presidentgjerning», skriv Obama.

Katie Johnson var ein av Obamas assistentar.

Obama viser i boka til at oktober 2009 skulle bli den dødelegaste månaden for amerikanske styrkar i Afghanistan sidan krigen byrja åtte år tidlegare.

«Og snarere enn å innlede en ny fredsepoke, kunne jeg komme til å sende enda flere soldater ut i krig.»

Takketale

I desember reiste Obama til Oslo for å få fredsprisen.

«Tanken på de unge kadettene tynget meg. Heller enn å glatte over motsetningen mellom å motta en fredspris og utvide en krig, bestemte jeg meg for å gjøre den til takketalens omdreiningspunkt», skriv Obama i boka, som er første bind av presidentsjølvbiografien hans.

I takketalen bestemde han seg for å argumentere for at krig er «både grusomt og noen ganger nødvendig».

«Jeg skrev talen ferdig midt på natten om bord i Air Force One mens Michelle lå og sov i lugaren vår, og mine trette øyne ble rett som det var lokket bort fra arket av en spøkelsesaktig måne over Atlanteren.»

Fakkeltog

Sjølve fredsprisseremonien beskriv Obama som fornuftig og nøysam, «som alt annet i Norge».

«Samme kveld arrangerte Nobelkomiteen en gallamiddag til ære for meg, og jeg satt ved siden av Norges konge, en elskverdig eldre mann som fortalte meg om seilturer på landets fjorder», skriv han.

Men det Obama hugsar best frå besøket i Oslo, var fakkeltoget som vart arrangert til ære for han.

Han og kona Michelle var på hotellrommet då ein medarbeidar banka på døra og bad dei kikke ut vindauget i tredje etasje på Grand Hotel.

«Da vi trakk gardinene til side, oppdaget vi at flere tusen mennesker hadde samlet seg i skumringen og fylte den smale gaten nedenfor. Alle holdt et tent lys i været – Oslos tradisjonelle måte å hedre årets fredsprisvinner på», skriv Obama.

I boka kallar han det eit magisk syn. Men Obama kunne ikkje la vere å tenkje på dei daglege kampane som framleis herja i Irak og Afghanistan.

«Tanken på at jeg, eller et hvilket som helst annet menneske, kunne skape orden av et slikt kaos, fremsto som latterlig – på ett plan var det en illusjon folkemengden der nede jublet for.»

