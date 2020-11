Stoltenberg i tett kontakt med USA om Afghanistan

utenriks

– Vi står overfor ei vanskeleg avgjerd. Vi har vore i Afghanistan i nesten 20 år, og ingen Nato-allierte ønskjer å vere der lenger enn nødvendig. Samtidig kan prisen for å trekke seg ut for tidleg eller utan samordning bli svært høg, seier Stoltenberg.

Dagen etter meldinga frå CNN om at USA kan vere i ferd med å nesten halvere nærværet sitt i landet, seier Stoltenberg at han held tett kontakt med amerikanarane. Han minner òg om at fleire hundre tusen europeiske soldatar har stått skulder ved skulder med dei amerikanske kollegaene sine.

Åtvarar mot terror

– Nato gjekk inn i Afghanistan etter eit angrep på USA og for å sikre at landet aldri meir kan bli ei trygg hamn for internasjonale terroristar, seier generalsekretæren. Han åtvarar om at det siste kan skje dersom Nato forlèt Afghanistan for raskt.

– IS kan bruke Afghanistan til byggje opp igjen terrorkalifatet dei tapte i Syria og Irak.

Stoltenberg understrekar òg at Nato støttar fredsprosessen i Afghanistan og allereie har justert nærværet. Alliansen har no færre enn 12.000 soldatar i landet, og over halvparten av desse kjem frå andre land enn USA.

Oppdraget held fram

– Sjølv med ytterlegare amerikanske kutt, vil vi halde fram oppdraget vårt med å trene og støtte dei afghanske tryggingsstyrkane, seier han og legg til:

– Vi gjekk inn i Afghanistan saman. Og når tida er inne, skal vi forlate landet saman, på ein koordinert og ryddig måte. Eg stoler på at alle Nato-medlemmer lever opp til dette, av omsyn til vår eigen tryggleik.

(©NPK)