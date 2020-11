Twitter-sjefen seier dei ikkje er partiske mot konservative

utenriks

Kommentaren kjem i samband med at Twitter og Facebook skal delta i ei høyring i Senatet tysdag.

– Opp mot valet i 2020 gjorde vi betydelege forbetringar i retningslinjene våre for å verne integriteten til valet, seier Dorsey i sine skriftlege kommentarar til Senatet, som nyheitsbyrået AFP har fått tak i.

Nye tiltak i samband med det amerikanske presidentvalet har ført til at ei rekkje twittermeldingar frå Trump har fått avgrensa rekkjevidd og har fått merkelappar med åtvaringar om misvisande eller feil informasjon.

Twitter har gjort dette for å gi kontekst og for å unngå at skadeleg feilinformasjon om valet får spreie seg. Årsaka er at publikum har bede selskapet om å gjere det, ifølgje Dorsey.

Også somme twittermeldingar frå demokratar har vorte merka.

Konservative meiner at ytringar med konservativt innhald i større grad blir sensurert. Dorsey seier at dette er arbeid som ikkje er ferdig, som framleis går føre seg og blir betra.

Leiaren i justiskomiteen i Senatet, Lindsey Graham, har innkalla til høyringa. Formålet er å ta opp det Trump-støttespelaren omtaler som «sensur og undertrykking av nyheitsartiklar» og Some-gigantane si «handtering av 2020-valet».

Begge plattformene avgrensa òg spreiinga av ein omstridd New York Post-artikkel i forkant av valet, der sonen til Demokratanes presidentkandidat Joe Biden blir skulda for korrupsjon.

(©NPK)