Tyskland føler seg trygg på budsjettløysing for EU

utenriks

– Vi vil jobbe med alle partar for å finne ei løysing, og eg føler meg trygg på at det finst ein, seier utanriksminister Heiko Maas, ifølgje nyheitsbyrået AFP. Tyskland har formannskapet i EU dette halvåret.

– Dette er ikkje tida for veto, men for å handle raskt. Vi må sørgje for at pengane kjem til dei som treng dei, så raskt som mogleg, seier europaminister Michael Roth før eit videomøte med kollegaene sine frå dei andre EU-landa tysdag.

– Som formannskap held vi fram å jobbe hardt for å overvinne hindringane og har som mål å sluttføre forhandlingane så raskt som mogleg.

Det nye budsjettet skal byrje å springe frå nyttår, men måndag sette Ungarn og Polen foten ned. Dermed set dei òg ein førebels stoppar for EUs gigantiske atterreisingspakke etter koronakrisa.

