Utanriksministeren bekymra for ny israelsk byggjeaktivitet i busetjingar i Aust-Jerusalem

utenriks

Avgjerda til israelske styresmakter om å opne ein anbodsprosess for bygging av 1.257 bueiningar i ei ny busetjing i Givat HaMatos gir grunn til stor bekymring, seier utanriksministeren.

Dersom han blir gjennomført, vil bygginga skje på okkupert palestinsk territorium, slår Søreide fast.

– Noreg er klare på at vi ser på busetjingane for å vere folkerettsstridige, og eg gjentek oppmodinga mi til israelske styresmakter om å stanse all busetjingsaktivitet på Vestbreidda, inkludert i Aust-Jerusalem, seier Søreide.

(©NPK)