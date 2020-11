Corbyn blir nekta å representere Labour i Parlamentet

utenriks

Starmer kunngjorde avgjerda på Twitter onsdag, dagen etter at Corbyn melde at han var glad for å ha kunna komme tilbake til Labour etter å ha vorte suspendert i oktober.

Corbyn blir sitjande i Parlamentet, men får status som uavhengig.

Bakgrunnen er ein bitter intern strid om haldningar til Israel og jødar som har vorte stempla som antisemittiske. Nyleg fastslo ein rapport at Labour under Corbyns leiing ikkje tok klagene om antisemittisme på alvor og at jødiske medlemmer som klaga, hadde vorte trakasserte.

Starmer understrekar at den tidlegare opposisjonsleiaren i landet framleis er medlem av partiet, og at han kan delta på lokale møter og landsmøtet til partiet.

Grunnen til at han for få veker sidan vart suspendert frå partiet, var at han omtalte konklusjonane i den uavhengige rapporten som «dramatisk overdrivne».

(©NPK)