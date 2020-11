Danmarks matvareminister Mogens Jensen trekkjer seg etter minkskandalen

utenriks

Danske styresmakter vedtok å avlive alle mink i Danmark utan å sørgje for at dei hadde heimel for det i lova. Avgjerda vart teken av frykt for at eit mutert koronavirus skulle hemme effekten av ein framtidig vaksine mot covid-19.

– Det er klart at det er heilt nødvendig for meg å ha tillit frå partia på Folketinget for å utøve jobben min. Det er vurderinga mi at eg ikkje lenger har den nødvendige støtta blant partia på Folketinget, seier Jensen, som representerer Socialdemokratiet, til DR.

Så langt har 9 millionar av 17 millionar mink vorte avliva.

Socialistisk Folkepartis leiar, Pia Olsen Dyhr, skriv på Twitter at partiet har kunngjort mistillit til han.

– Klokt at Mogens Jensen trekkjer seg. Det var ingen annan veg vidare. Det har eg òg meldt til statsministeren tidlegare i dag. No skal vi i gang med å byggje opp tilliten. Det er det bruk for, seier Dyhr.

Ei forklaring frå styresmaktene er venta seinare onsdag.

