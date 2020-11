Grønt lys for utvida fullmakter til Merkels regjering

utenriks

Med fleirtal på 415 mot 236 stemmer, fekk regjeringa makt til å vedta mellombelse smitteverntiltak ved forordning.

Statsminister Angela Merkel og regjeringa hennar håpar at dette vil gjere slutt på at smitteverntiltak blir utfordra i retten, noko som har skjedd fleire gonger under pandemien. Forordningar som blir vedtekne under denne lova, vil likevel ikkje kunne vare i meir enn fire veker.

Kritikk

Nokre opposisjonsparti har likevel kritisert lova for å bryte dei grunnleggjande rettane til innbyggjarane. Helseminister Jens Spahn måtte forsikre Forbundsdagen om at det ikkje blir påbod om å ta koronavaksinen.

Nokon av dei mest ekstreme demonstrantane har hevda at situasjonen minner om fullmaktslova til nazistane frå 1933.

Ei rekkje demonstrantar protesterte mot lova i Berlin onsdag. Fleire personar vart bore bort av opprørspoliti. Nokre demonstrantar kasta fyrverkeri, nødbluss, flasker og steinar. Det er òg meldt om at politifolk skal ha vorte angripe med peparspray. Politihelikopter hjelpte frå lufta.

Berre ved Brandenburger Tor var det mellom 5.000 og 10.000 personar, ifølgje politiet. Politiet hadde rundt 2.200 betjentar i sving.

Riksdagen sperra av

Politiet sa tidlegare onsdag at dei ville bryte opp folkemengdene dersom dei ikkje følgde reglar for hygiene, som til dømes bruk av munnbind og avstand mellom personar.

Også ved Marschall-brua, ikkje langt frå Riksdagen, vart det talt rundt 1.000 personar. Tyske styresmakter sperra av store område rundt riksdagsbygningen og forbaud demonstrasjonar utanfor av frykt for vald. I august prøvde fleire hundre demonstrantar å storme bygningen i ein demonstrasjon som statsminister Angela Merkel omtalte som skammeleg.

Smitteauke

Tysklands smittetal har vore lågare enn mange andre europeiske land under pandemien. Spørjeundersøkingar viser brei støtte til tiltaka for å avgrense smittespreiinga.

Etter ein smitteauke i haust vart mellom anna restaurantar, kinoar og konsertstader stengde for å avgrense sosial omgang.

Det er registrert 17.561 nye smittetilfelle i Tyskland det siste døgnet. Totalt har over 830.000 personar vorte registrert smitta og 13.119 personar med koronasmitte er døde.

