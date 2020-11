Iran vil oppfylle sine internasjonale atomforpliktingar dersom USA-sanksjonane blir oppheva

utenriks

Iran kan vende tilbake til forpliktingane sine automatisk, utan at det er behov for forhandlingar eller at det er forhold som må bli innfridde, fastslår utanriksministeren i landet, Mohammad Javad Zarif, i eit intervju med den statsstyrte avisa Iran.

Den allereie fleire tiår lange konflikten mellom USA og Iran tilspissa seg ytterlegare i 2018 då president Donald Trump trekte USA frå atomavtalen og innførte knallharde sanksjonar.

Medan Trump har køyrt ei hard linje mot Iran, har Biden opna for å søkje diplomatiske løysingar.

