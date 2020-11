Nordirsk minister fryktar krimbølgje utan brexitavtale

utenriks

Naomi Long trekkjer fram to faktorar som kan leggje til rette for ein kraftig auke i kriminaliteten: dårlege politisamarbeid og aukande forskjellar i marknadene på kvar side av grensa.

I eit møte med Underhusets Nord-Irland-komité fortalde Long at sjefen for politiet i regionen er bekymra for veksten i svartebørsmarknaden dersom det ikkje blir nokon avtale med EU.

Utan ein avtale vil britisk politi ikkje lenger ha tilgang på datasystem der EU-landa fortløpande deler etterlysingar, DNA-informasjon, fingeravtrykk og opplysningar om rulleblad. Dei vil òg miste moglegheita til å gjennomføre raske utleveringar, åtvarar ministeren.

– Det vil openbert vere det verste utfallet for oss, seier Long.

Smugling langs den 500 kilometer lange grensa har gått føre seg lenge. Etter fleire tiår med uro og politisk vald, vart grensekontrollen oppheva. Sjølv då både Irland og Storbritannia var med i EU, var det pengar å tene på smugling av sigarettar og drivstoff.

EU og Storbritannia forhandlar framleis om forholdet mellom dei etter brexit, men det er uvisst om dei klarer å bli samde. Ved nyttår går overgangsperioden ut, og britane er ikkje lenger med i EUs mange fellesordningar.

(©NPK)