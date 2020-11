Trump har betalt for omteljing i Wisconsin

utenriks

Onsdag betalte han valkampapparatet og sende inn dei nødvendige papira for å krevje omteljing i fylka Milwaukee og Dane. Valkampapparatet hevdar at det er her dei verste uregelmessigheitene i valet fann stad, endå dei ikkje har lagt fram nokon bevis for påstandane.

Milwaukee og Dane er sterkt demokratiske fylke, og Joe Biden fekk 577.455 stemmer her mot 213.157 til Trump. Biden vann delstaten Wisconsin med ein margin på 20.608 stemmer. Omteljinga vil starte ein gong dei tre neste dagane, og må vere ferdig seinast 1. desember.

(©NPK)