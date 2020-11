USAs kvinner sikra Biden sigeren

utenriks

Mary Hayes, ein veljar frå delstaten Virginia, nøler ikkje når ho blir spurd kvifor Biden slo Trump.

– Kvinnene vann dette valet, seier den 56 år gamle trebarnsmora og Biden-tilhengjaren.

Ho viser spesielt til to veljargrupper som ho sjølv er ein del av: Svarte kvinner og forstadskvinner.

Under valkampen bønnfall nærast Trump den siste kategorien kvinner om å like han, men oppmodinga lydde holt, meiner Hayes etter at presidenten mellom anna omtalte dei som «husmødrer».

– Vi viste USA at kvinner i forstadane er mangearta, og at dei er ei vakker samling av ulike etnisitetar, rasar, sivilstand, yrkjer og mange andre kategoriar. Forstadskvinner mobiliserte, fast bestemt på å fjerne Trump frå makta, meiner Hayes.

Kvinnemarsj mot Trump

Nærast frå augneblinken Trump avla presidenteiden var det kvinner som gjekk i front i protestane mot han. Få dagar etter innsetjinga marsjerte tusenvis av kvinner iført rosa luer, ikkje berre i USA, men i hundrevis av byar i heile verda, i protest mot Trumps kvinnesyn. Dei store kvinnemarsjane er truleg ei av årsakene til framgangen til Demokratane i mellomvalet i 2018.

I 2020, året då amerikanske kvinner feira hundreårsjubileet for grunnlovsendringa som gav dei stemmerett, hadde mange venta at valet ville ende som ein dramatisk avvisning av Trump med eit stort kjønnsgap. Men resultata gir eit meir nyansert bilete.

Hayes har rett når det gjeld at kvinnene spelte ei avgjerande rolle for sigeren til Biden, utan dei ville Trump ha vunne. Men sjølv om særleg svarte kvinner og forstadskvinner viste seg å gå for Biden, var valet òg ei kraftig påminning om at Republikanarane står sterkt blant ein del andre kvinnegrupper.

Trump sikra seg eit lite overtak blant kvite kvinner og ein langt større del blant kvinner utan høgare utdanning, ifølgje AP VoteCast, som har undersøkt åtferda til over 110.000 veljarar.

Og trass i forventningar om at det mykje analyserte kjønnsgapet ville bli større, vart det omtrent verande det på same nivå som ved tidlegare val, mellom dei i 2016.

Fleire kvinner i Kongressen

I kongressvalet var den store nyheita at republikanske kvinner gjorde det svært bra, og alt i alt vil ein rekordstor del kvinner, minst 141, ta plass i den folkevalde forsamlinga. Blant dei er 105 demokratar og 36 republikanarar, ifølgje ei oversikt frå Center for American Women in Politics ved Rutgers University.

– I sum er dette eit godt år, både for valet av kvinnelege kandidatar på begge sider, og for valdeltakinga blant kvinner, seier leiaren for senteret Debbie Walsh, som legg til at eit stort glastak vart knust då USA valde sin første kvinnelege visepresident, Kamala Harris.

AP VoteCast viser ein forskjell på 9 prosentpoeng mellom menn og kvinner når det gjeld støtta til Biden og Harris: 55 prosent kvinner og 46 prosent menn. Det betyr at det grunnleggjande ikkje er noka endring frå mellomvalet for to år sidan, då resultata viste eit kjønnsgap på 10 prosentpoeng når det gjaldt stemmer på Demokratanes kandidatar.

– Dette var eit svært gjennomsnittleg kjønnsgap, seier professor i statsvitskap og kjønnsstudiar, Susan J. Carroll, ved Rutgers University.

Så for alle som trudde på ei bølgje under presidentvalet, så var det «knapt ei krusing», ifølgje Carroll.

– Treng republikanske kvinner

Feministleiaren Elanor Smeal meiner at framgangen til dei republikanske kvinnene er viktig, sjølv om ho sjølv ikkje er samd med partiet.

– Om vi skal få halvparten av Kongressen, må vi få både fleire republikanarar så vel som fleire demokratar, seier Smeal, som er leiar for Feminist Majority.

Ho føyer til at kjønnsgapet, som kanskje var mindre enn ho håpa, framleis var heilt avgjerande i presidentvalet.

– Det hjelpte Biden og Harris med å ta forstadane, seier ho og viser spesielt til forstadane utanfor storbyane Philadelphia og Pittsburgh i den viktige vippestaten Pennsylvania, som Biden vann.

VoteCast viser at Trump så vidt slo Biden blant kvite kvinner, spesielt som følgje av sterk støtte på landsbygda og i småbyar.

Men i forstadane sikra Biden seg stemmene til 59 prosent av kvinnene, mot 40 prosent til Trump. Blant svarte kvinner fekk Biden heile 93 prosent mot berre 6 prosent til Trump, ifølgje oversikta.

Utdanning avgjerande

Trump sikra seg likevel ein behageleg siger blant kvite kvinner utan høgare utdanning – 60 prosent – medan Biden vann med omtrent same margin blant kvite kvinner med høgare utdanning.

Mary Hayes er ei av kvinnene i forstadene som mobiliserte tidleg, indignert over det ho meiner er Trumps forsøk på å skape frykt blant forstadskvinner ved å seie at nabolaga deira kan komme til å fyllast opp av låginntektsfamiliar som vil føre med seg forfall og kriminalitet.

For å protestere mot biletet laga ho ei Facebook-gruppe med namnet «Dei ekte husmødrene i forstadane for Biden/Harris». Gruppa fekk etter kvart 5.000 medlemmer.

– Somme av oss er husmødrer, somme er karrierekvinner, somme er mødrer og somme er ikkje, seier Hayes.

– Forstadskvinner er tenkjarar og bedriftseigarar, og vi kjempar for familiane våre. USA burde samarbeide slik forstadskvinner gjer, kanskje dei kunne fått gjort noko i regjeringa, seier ho.

Biden versus Clinton

Eit viktig element i kjønnsgapet i år handlar ikkje om kvinner, men om menn: Menn såg ut til å ha ein større tendens til å støtte Biden enn Hillary Clinton i 2016.

VoteCast viser at 46 prosent av mennene støtta Biden, medan Hillary berre fekk støtte frå 41 prosent, ifølgje ein analyse frå Pew Research Center.

Det kan til ei viss grad vere knytt til negative haldningar til kvinner, meiner Smeal.

– Det var utvilsamt ein massiv negativ kampanje mot Hillary Clinton i 2016, og noko av det handla om kjønn. Det var så mange sexistiske ting som vart kasta mot henne, og det varte lenge, seier Smeal.

