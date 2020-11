Blir det berre éin periode på Biden?

utenriks

Dersom han skulle stille opp igjen i 2024 og vinne, vil han vere 86 år ved slutten av ein eventuell andre periode.

Det er berre to månader til han får overlevert nøklane til det ovale kontor, men det har for lengst vorte ein snakkis blant politiske utøvarar og nerdar i Washington at Biden kanskje vil gå inn i rekkja av presidentar som berre sit i éin periode.

Gjennom heile kampanjen mot Donald Trump, som òg berre fekk ein periode, har Biden vore vag i utsegnene sine om kva som kan skje på lang sikt.

Overgangsfigur

Då ABC News spurde han i august i år om tanken på å sitje i to fulle periodar var noko han brukte tid på, svarte Biden: «Absolutt!».

Men berre nokre få månader tidlegare, under eit møte med store bidragsytarar til kampanjen, kalla han seg ein overgangsfigur, eit ordval som utløyste spekulasjonar og fekk mange til å heve augebryna.

Sa han eigentleg at han var den best stilte til å gjere slutt på fire år med Trump-velde på grunn av tiåra sine med politisk erfaring, men at han deretter ville gi stafettpinnen vidare til ein ny generasjon demokratar i 2024?

Eller snakka han om overgang i ein vidare forstand, utan å tenkje spesielt på sin eigen person?

Få dagar etter at sigeren over Trump var definitiv, sa Bidens søster Valerie, som har vore ein nær medhjelpar av broren, at ho følte seg sikker på at han ville søkje attval. I eit nyheitsprogram på HBO forklarte ho at han var ein overgangsfigur i den forstanden at han trekte med seg ein heil generasjon unge veljarar, og at landet ikkje lenger ville vere splitta.

Dårleg signal

Uansett spekulasjonar om Bidens framtid: Ingen kan stille som presidentkandidat uttrykkjeleg for éin periode. Det ville gi kandidaten eit svekt utgangspunkt og opne døra, for vidt og for tidleg, for ein partikamp om kven som skal bli etterfølgjar.

Historikar Julian Zelizer ved Princeton-universitetet har amerikanske presidentar som spesialemne. Han kan ikkje sjå at det vil gi Biden nokon som helst gevinst å signalisere planane sine for neste periode for tidleg.

– I denne splitta og polariserte tida treng presidenten all den krafta han kan mønstre for å få gjennom sakene sine, inkludert trusselen om attval, seier Zelizer til AFP.

I amerikansk historie er lista over presidentar som ikkje stilte til attval, forholdsvis kort. Det einaste dømet i moderne tid er Lyndon B. Johnson som vart teken i eid som president då John F. Kennedy vart skoten og drepen i november 1963.

Han vann overlegent over den republikanske utfordraren Barry Goldwater i valet i 1964, men i mars 1968 kunngjorde han at attval var umogleg. USA var trøytt av krigen i Vietnam, og unge demokratar utfordra den sitjande presidenten. Observatørar sa den gong at Johnson bøygde av fordi han var sikker på at han ville tape.

Fullføre

Zelizer seier at nesten alle presidentar går med dødsforakt inn for ein periode nummer to fordi dei siste fire åra gir dei eit høve til å fullføre og innfri forslag som er sett fram i den første perioden, og som så vil sikre dei eit gunstig ettermæle.

– Periode nummer to gir større moglegheiter, sidan presidenten ikkje treng bekymre seg for å tilpasse politikken for eit attval, seier historikaren.

Biden sjølv er klart over at alder er eit tema. Hausten 2018, før han kunngjorde det tredje forsøket sitt på å bli president, sa han at det er heilt legitimt å ta opp spørsmålet om alder.

– Dersom ein ser på alder reint talmessig, er eg jo ein gammal mann, sa Biden, men la til at han ser alderen utelukkande som eit tal, og forsikra at han følte seg full av energi og pågangsmot.

