CNN: Trump-tilsette strekkjer ut ei hand til Biden i skjul

Ei handfull tilsette og tidlegare tilsette har i rein frustrasjon over at Donald Trump nektar å erkjenne valnederlaget, teke saka i eigne hender. Dei har oppretta kontakt med Biden-leiren, for å sikre ei god maktoverføring, ifølgje CNN.

– Det er ikkje noko vi ville ha fått problem for. Det er berre eit tilbod om å hjelpe til. Dei veit kva vi meiner, og kva vi kan og ikkje kan seie og gjere, seier ein Trump-tilsett til CNN.

Biden-leiren stadfestar at dei har vorte kontakta, men understrekar at ein overgangsperiode er avhengig av meir enn kontakt under bordet.

Overgangen vil ikkje kunne komme i gang før det føderale organet GSA erklærer ein vinnar. Vanlegvis skjer ikkje det før den tapande kandidaten har erkjent nederlag.

Det ser det ikkje ut til at Trump vil gjere med det første. Trump-leiren held nemleg fram kampen sin mot valresultatet, men møter lite støtte for påstandane sine i rettsvesenet.

Omstridd omteljing i gang

Onsdag vart det likevel sett i gang ei omteljing i dei to største fylka i Wisconsin som Biden vann. Trump-kampanjen har punga ut 3 millionar dollar for omteljinga, og hevdar fylka var åstad for «dei verste avvika», utan at det er lagt fram bevis for dette.

Omteljinga der ser uansett ut til å vere eit skot i blinde. Biden leiar med 577.455 stemmer mot Trumps 213.157 i dei to fylka, og i delstaten totalt vann kandidaten til Demokratane med over 20.000 stemmer.

– Ei selektiv omteljing vil ikkje kunne endre på valresultatet, seier talspersonen til Biden-kampanjen Nate Evans.

Ordførar Tom Barrett i Milwaukee kallar omteljinga eit angrep på byar og minoritetar. Demokraten Mark Thomsen reagerer på at Trump har blinka seg ut to fylke og ikkje heile delstaten.

– Det er som å tape Super Bowl, og så seie at eg vil at enkelte angrep skal dømmast etter ei anna regelbok enn ho som vart brukt på resten av kampen. Dette er essensen av hykleri, juksing og uærlegdom, seier Thomsen.

– Slutten på demokratiet som vi kjenner det

Medan omteljinga i Wisconsin går sin gang, ser det ut til at Trump-leiren har endra strategi etter å ha gått på fleire nederlag i retten, skriv AP.

No handlar det om å angripe sjølve prosessen som går føre seg i valkrinsane, i håp om å få dei til å underkjenne resultatet.

I Michigan prøvde to republikanske valarbeidarar å stoppe godkjenninga av valresultatet, sjølv om dei ikkje hadde nokon bevis for valfusk. I Arizona skjer det same i valkrinsar ute på bygda.

Det finst ingen presedens for forsøket til Trump-leiren på å utsetje og undergrave godkjenninga av valresultatet, seier jussprofessor Joshua Douglas ved universitetet i Kentucky.

– Det vil vere slutten på demokratiet som vi kjenner det. Dette er berre noko som ikkje kan få skje, seier han.

Stille erkjenning i Senatet

Medan Biden-leiren held fram arbeidet sitt med å førebu seg på maktovertakinga, trass i problema med at overgangsperioden ikkje formelt er i gang, sit dei republikanske toppane framleis stille i båten.

Samtidig er det òg fleire teikn på at sjølv hardbarka Trump-venner i det stille anerkjenner Biden som vinnaren av valet. Då påtroppande visepresident Kamala Harris vende tilbake til Senatet denne veka, vart ho gratulert av fleire republikanarar og møtt med ein kjærleg knokestøyt av toppsenatoren Lindsey Graham.

Det vart sett på som eit teikn på at republikanarane bak lukka dører innrømmer det få vil seie offentleg: Joe Biden er vinnaren av valet, og at han og Harris flyttar inn i Det kvite hus i januar.

Ifølgje to senatorar var det òg tema då Mark Meadows, stabssjefen til Trump, besøkte republikanarane i Senatet og bad dei nytte seg av sjansen i Trumps siste 45 dagar i Det kvite hus.

– Men eg må vere ærleg med deg og seie at han sa det kunne vere 45 dagar igjen, eller fire år og 45 dagar, seier senator John Cornyn frå Texas.

