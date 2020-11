Danmark innfører regionale reiserettleiingar i Europa

utenriks

Modellen skal innførast frå byrjinga av desember, skriv det danske utanriksdepartementet i ei pressemelding torsdag.

Den inneber at departementet vil sjå på smitten i kvar enkelt region, ikkje i heile landet, når det skal tilrå eller rå mot reiser.

Modellen skal gjelde for alle landa i EU/Schengen og dessutan Storbritannia.

I dag må talet på smittetilfelle vere under 30 per 100.000 innbyggjarar på ei veke for at danske styresmakter skal gi grønt lys for reiser. Same grense vil gjelde for den nye modellen.

