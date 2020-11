utenriks

Tiltaka blir innførte som ein konsekvens av at tidlegare sanksjonar mot Lukasjenko og andre høgtståande tenestemenn ikkje har stansa undertrykkinga av opposisjonen, fortalde EUs utanrikssjef Josep Borrell på ein pressekonferanse torsdag.

Over 17.000 er arresterte, og fire demonstrantar har mista livet under uroa som braut ut etter presidentvalet i august. Lukasjenko vann med over 80 prosent av stemmene, men opposisjonen meiner valet er ugyldig.

(©NPK)