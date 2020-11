FN: Historisk få kvoteflyktningar busett i 2020

utenriks

UNHCR opplyser at det fram til september berre var busett 15.425 kvoteflyktningar så langt i år. Koronapandemien er årsaka til dette.

– Vi hadde å gjere med eit skuffande lågt tak for busetjing i utgangspunktet, ein kvote på mindre enn 50.000 for heile året. Og dette vart ytterlegare påverka av at covid-19 utsette avgangar og sette somme busetjingsprogram på pause, seier assisterande høgkommissær Gillian Triggs.

UNHCR oppmodar landa i verda til å busetje så mange flyktningar som mogleg i dei siste vekene av året, og til å halde oppe kvotemåla for 2021.

– Med dagens nivå ligg vi an til den lågaste busetjinga på nesten to tiår, seier Triggs.

Av flyktningane som er busette så langt i år, utgjer flyktningar frå Syria 41 prosent og Kongo 16 prosent. Dei resterande kjem frå 47 ulike land.

(©NPK)