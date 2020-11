Japan i topp beredskap etter aukande smitte

utenriks

Fråsegna frå statsminister Yoshihide Suga torsdag kom etter at styresmaktene i Tokyo heva koronavarselet sitt til øvste nivå. Lokale medium melde at hovudstaden opplevde eit rekordhøgt tal smitta for andre dagen på rad.

Onsdag vart det registrert over 2.000 nye tilfelle på landsbasis, av dei 500 i Tokyo. Målt mot andre land er tala låge, men for japanarane er det ein markant auke.

Mellom munnfullane

– Vi er i ein situasjon med maksimal beredskap. Eg ber innstendig det japanske folket om å etterleve tiltak, som til dømes munnbind, sa Suga. Sjølv under restaurantbesøk, mellom rettene, meiner statsministeren at maskene må på.

Japan har så langt teke forholdsvis lett på koronatiltak, sjølv ikkje krisa i mars-april førte til krav om at bedrifter og restaurantar skulle stengje eller folk halde seg heime.

Men no melder den nasjonale kringkastingsstasjonen NHK at Suga har bede helseekspertane møtast torsdag og fredag, med tanke på at regjeringa skal leggje fram nye tiltak om kort tid. Blant tiltaka skal vere at næringslivet skal ha kortare arbeidsdagar, og at grupper på maksimalt fire personar får sleppe inn på restaurantar.

Ingen strakstiltak

Men sjølv om Tokyo no aukar farenivået, utløyser det tilsynelatande ingen nye restriksjonar i hovudstaden. Lokale medium ventar ingen strakstiltak, bortsett frå ei oppmoding frå styresmaktene i byen om å overhalde dei grunnleggjande tiltaka som alle etter kvart kjenner.

I bybiletet eit det mange med maske, men barar og restaurantar held visst ope som vanleg.

Testinga er òg forholdsvis beskjeden i Japan. I hovudstadsområdet med sine 14 millionar menneske blir berre 5.000-6.000 personar testa dagleg. Utbrotet på landsbasis er òg beskjedent målt mot land med same storleik og innbyggjartal som Japan. Så langt er det registrert 121.000 smitta og 1.900 dødsfall.

