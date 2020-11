Kapasiteten sprengd ved sjukehus i USA

utenriks

Overbelasta sjukehus gjer om kapell, kantiner, venterom, korridorar og til og med parkeringsplassar til behandlingsområde. Tilsette, som prøve å skaffe ledige sengeplassar frå andre stader, er utslitne og frustrerte.

– Vi er deprimerte, motlause og slitne, seier sjefen for intensivavdelinga ved Johnson City Medical Center i Tennessee, Alison Johnson.

Smitten spreier seg

USA har passert 250.000 koronarelaterte dødsfall, og talet på sjukehusinnleggingar har dobla seg den siste månaden og når dagleg nye høgder. Tysdag var nærare 77.000 pasientar innlagde med covid-19.

Talet på nye daglege smittetilfelle har stige med meir enn 80 prosent dei siste to vekene til det høgaste nivået som er registrert. Det daglege smittetalet ligg no opp mot 160.000 tilfelle i snitt, og smitten aukar i alle delstatar. Dagleg døyr meir enn 1.155 personar med covid-19 i USA.

Smitteauken har ført til at guvernørar og ordførar i USA meir eller mindre motvillig har innført påbod om munnbind og retningslinjer for kor mange personar som kan samlast på éin stad, i tillegg til restriksjonar for restaurantar, barar, butikkar og treningssenter.

Fangar hjelper til med transport av døde

I Texas er fleire tusen ekstra helsearbeidarar sende til overbelasta sjukehus. Talet på innleggingar har auka til nærare 8.000 i delstaten for første gong sidan sommaren.

Over 20.500 har døydd med covid-19 i Texas, ifølgje oversikta til Worldometers, og i grensebyen El Paso har likhusa byrja å betale fengselsinnsette 2 dollar i timen for å hjelpe med transporten av døde.

Trengsla av koronapasientar på sjukehuset i byen gjer at andre pasientar blir viste til sjukehus andre stader i delstaten.

Fryktar rasjonering av behandling

I delstaten Idaho vest i USA åtvarar legar om at sjukehusa er nær ved å måtte velje kven dei skal behandle – det finst ikkje nok sjukehussenger.

– Aldri i karrieren min trudde eg at vi kom til å vurdere å rasjonere behandling i USA, seier sjeflege Jim Souza ved St. Luke's Health System.

I Reno i Nevada er nokre pasientar flytta til sjukehuset Renown Regional Medical Centers parkeringsgarasje. Garasjen har per no 27 pasientar, men har kapasitet til å ta imot meir enn 1.400, opplyser Paul Sierzenski, leiar for intensivavdelinga til sjukehuset.

I Kansas blir ledige rom som kapell og kantiner rydda og klargjort for å ta imot koronapasientar. Helsesjefen i delstaten Lee Norman seier det er innført eit system som liknar trafikkontrollen på flyplassar for at sjukepleiarar ved mindre sjukehus skal kunne finne større sjukehus som kan ta imot dei mest alvorleg sjuke pasientane.

